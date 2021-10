Luna Skye (Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6) : "Mes fesses, ça peut partir en nécrose"

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : Luna Skye hospitalisée après une injection aux fesses

Après avoir fait Les Princes et les Princesses de l'amour 4 (elle était venue pour Jonathan dans Les Princes de l'amour 8) sur W9, Luna Skye a rejoint son ex Paga dans Les Marseillais à Dubaï (où Paga l'avait trompée avec Léna). Et la candidate de télé-réalité apparaît depuis dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 (dont elle a été éliminée), où elle a revu son ex Paga et a été en couple avec Tristan. Et avant d'entrer dans le cross, Luna avait subi une chirurgie esthétique aux fesses : des injections.

L'influenceuse a révélé dans sa story Snapchat : "Ça fait 3 mois que j'ai une infection dans mes fesses, donc avant le cross. J'ai eu une grosse perte de poids à cause d'une dépression quand je me suis séparée. J'ai perdu 10 kilos. Comme j'avais les fesses tombantes, j'ai voulu faire des injections". Mais celle qui était du côté du RDM dans la saison 6 des Marseillais VS Le Reste du Monde aurait eu des complications.