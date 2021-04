Luna (Les Marseillais) poussée par Paga à se faire opérer ? Elle balance sur son comportement

Malgré leur projet de fonder une famille, Paga n'a pas hésité à tromper Luna avec Léna dans Les Marseillais à Dubaï. Une situation qui a logiquement choqué et déçu une partie des téléspectateurs, mais qui ne serait finalement pas très étonnante. Lors d'une story postée sur Instagram, repérée par Purepeople, Luna a en effet confessé que son ex aurait parfois eu un comportement toxique à son encontre.

Luna opérée... pour plaire à Paga

Ce n'est pas un secret, Luna est passée par le case chirurgie esthétique récemment, "Je suis allée chez le dentiste, je suis allée me faire refaire toutes les dents en haut". Or, la jeune femme vient de le confier, cette envie d'opération ne serait pas arrivée par hasard. Au contraire, à l'écouter, c'est Paga qui l'aurait en réalité convaincue de se lancer afin... de continuer à lui plaire, "Quand j'ai rencontré Paga, il faisait que de me dire, 'Ouais, tu devrais trop te faire mettre des facettes. Tu serais trop belle'. Forcément, quand on te répète ça tous les jours, bah tu commences un peu à complexer".

Un comportement décevant, qui ne serait pas resté sans conséquences. Devant l'insistance de son ex, Luna aurait ainsi perdu le sens des réalités. Plutôt que de réfléchir calmement à un tel projet, elle se serait malheureusement précipitée afin de ne pas perdre celui qu'elle considérait comme l'homme de sa vie, "Je suis allée chez le premier venu. On m'a mal conseillé, c'était au Mexique. Et je me suis retrouvée avec des facettes qui se décollaient, enfin bref, un enfer".

Et forcément, au regard de sa situation personnelle actuelle, Luna ne peut que regretter un tel choix aujourd'hui. Après avoir confié, "Je regrette, je n'aurais jamais dû l'écouter. Je pense que j'aurais dû m'écouter moi-même", Luna a rappelé à son public qu'une telle opération n'était en rien nécessaire, "Je pense qu'elles étaient très bien, et de toute manière, il n'y a rien de mieux que les dents naturelles."