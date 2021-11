Luna Skye de nouveau hospitalisée après une chirurgie : "Les médecins ne savent plus quoi faire"

Réaliser une opération de chirurgie esthétique n'est pas sans danger. Si beaucoup en parlent ou en font même la promotion, il arrive parfois que tout ne se passe pas comme prévu. C'est ce qui est arrivé à Luna Skye. Candidate des Princes et Princesses de l'amour et Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, elle a décidé de se faire des injections dans les fesses, une opération qui a tourné au drame. Hospitalisée en octobre, elle souffre d'une infection. Elle est passée par le stade réanimation et a été opérée. On pensait qu'elle allait mieux puisqu'elle est sortie de l'hôpital. Sauf que ce n'est pas le cas.

Luna Skye de nouveau hospitalisée et en larmes

Ce lundi 29 novembre 2021, Luna Skye a donné de ses nouvelles en stories et elles ne sont pas très bonnes. La candidate de télé-réalité y explique être de nouveau hospitalisée à Los Angeles et l'avait cachée à ses abonnés. "Ça fait plusieurs jours que je vous cache que je suis hospitalisée, il y a plein de choses très, très, très mauvaises qui se sont passées." a-t-elle expliquée, les larmes aux yeux. Un silence un peu contraint puisqu'elle confie qu'elle ne pouvait pas prendre la parole à cause des médicaments qu'elle prend pour soigner cette nouvelle septicémie (infection du sang, ndlr). "Je ne pouvais pas parler parce que je suis sous anti-douleur, ils sont hyper forts et ils me font un peu perdre mes capacités neurologiques on va dire" confie-t-elle.

Si elle va un peu mieux aujourd'hui et que son état se stabilise, Luna Skye n'est pas encore sortie d'affaire. Pire, sa maladie laisse perplexe les soignants. "Les médecins me disent qu'ils ne savent plus quoi faire." a-t-elle expliqué en larmes ajoutant que les médecins ne "veulent plus prendre la responsabilité". Luna Skye est pour le moment hospitalisée dans une clinique privée aux US mais souhaite maintenant être rapatriée. Une chose plus facile à dire qu'à faire puisque Luna n'est pas dans un état suffisamment stable pour revenir en France. "Je m'excuse de ne pas forcément tout dire (...) ça fait peur" confie la candidate de télé-réalité qui ajoute avoir vécu "trois jours en enfer".