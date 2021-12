Luna Skye rapatriée en France : elle demande l'aide des fans pour payer ses frais médicaux

La candidate des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 de retour en France : elle demande de l'argent à sa communauté

Encore un coup dur pour Luna Skye. La candidate de télé-réalité avait contracté un staphylocoque (une infection), suite à des injections dans les fesses juste avant le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 (pour plaire à son ex Paga). Et après l'émission diffusée sur W9, l'influenceuse avait été hospitalisée plusieurs fois, car ses fesses pouvaient avoir une nécrose à cause de l'infection dans le sang. Elle a même fini en réanimation, entre la vie et la mort. Finalement, Luna a été rapatriée en France depuis ce 15 décembre 2021, où elle va se faire soigner dans un hôpital français.

Mais pour pouvoir payer ses frais dans les hôpitaux aux Etats-Unis (où elle vit), Luna Skye a demandé de l'aide à ses fans. Elle propose à sa communauté de payer pour avoir accès à du contenu en exclu sur ses réseaux. "Je vous partage un lien pour vous donner accès à ma liste privée d'amis. C'est sous forme d'abonnement et vous pouvez vous abonner, vous pouvez retrouver tout mon contenu, mon rapatriement, tout mon quotidien" a-t-elle expliqué dans sa story Instagram.

"Je l'ai fixé à 3,50 euros, je l'ai mis au plus bas. Sachez que tout l'argent, ça va servir à payer mes factures médicales que j'ai aux États-Unis et qui sont super élevées et, j'en reverse 1% à l'Unicef" a-t-elle précisé à propos de l'argent qu'elle recevra de ses abonnés.

Luna Skye sur son hospitalisation aux USA : "Les conditions ici c'est n'importe quoi"

Avant d'être rapatriée dans un hôpital en France, Luna avait révélé que ses hospitalisations aux Etats-Unis n'étaient pas au top : "Les conditions ici c'est n'importe quoi. Je me suis retrouvée plein de fois à faire mes perfusions seule tous les jours avec la boule au ventre de les faire mal. De me dire que si je les rate, je risque ma vie".

"Tous les soirs, je m'endors en me demandant si je vais me réveiller. C'est une sensation horrible. La bonne nouvelle, c'est qu'après avoir bataillé, je rentre enfin en France mercredi pour être soignée dans un hôpital français" s'était-elle réjouie, avant d'être enfin de retour.