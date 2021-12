Maeva Ghennam avant la chirurgie : une photo de son enfance ressort et elle a bien changé

Maeva Ghennam sera bientôt de retour sur W9 dans la nouvelle saison des Marseillais, au Mexique dont le tournage a lieu actuellement. Une émission lors de laquelle elle aurait tenté un rapprochement avec son ex, Greg Yega. Elle ne s'en est jamais cachée : la bombe est passée par la case chirurgie. Elle a fait refaire ses lèvres, sa poitrine ou encore son nez, ses pommettes et ses fesses. C'est d'ailleurs comme cadeau d'anniversaire de ses 19 ans qu'elle a fait refaire sa poitrine. Et autant vous dire que la différence entre l'avant et l'après est donc assez impressionnante.

Une photo d'enfance de Maeva Ghennam refait surface

Grâce à la chirurgie - ou à cause, c'est selon - certaines stars sont complètement méconnaissables. La preuve avec la transformation de Léana ou bien celle d'Astrid Nelsia qui avait dévoilé le prix de ses opérations. Et Maeva Ghennam n'est pas une exception ! La candidate a toujours assumé ses chirurgies et elle a donc pas mal changé depuis qu'elle est passée sous les bistouris. La preuve avec cette photo d'enfance où elle pose avec son cousin. Si on la reconnaît, on peut aussi voir qu'elle a vraiment beaucoup changé !