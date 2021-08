Astrid Nelsia révèle combien lui ont coûté ses opérations de chirurgie esthétique

Pour Astrid Nelsia, c'est aussi une façon de prendre confiance en elle. "Parfois tu te trouves moche ou c'est assez rare ?" lui a demandé un(e) abonné(e) dans sa story Insta, ce à quoi elle a confié : "Très souvent". Malgré son corps de rêve, elle se trouve donc encore des défauts. Mais la chirurgie l'a quand même aidée à s'accepter mieux qu'avant. "J'ai une revanche à prendre sur mon passé. Petite, j'étais hideuse. Ma mère me coupait les cheveux trop courts. Je portais un horrible appareil dentaire. Quelques années plus tard, à l'adolescence, j'étais désespérément plate. Les garçons ne voulaient pas de moi" avait-elle expliqué à Public, "Aujourd'hui, j'ai tous les mecs que je veux. Ils sont à mes pieds. Je suis sans arrêt sollicitée sur les réseaux sociaux. La téléréalité et la chirurgie esthétique m'ont permis de renverser la vapeur".