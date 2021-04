Maëva Ghennam dit stop à la chirurgie esthétique : "Je suis assez gonflée"

Maëva Ghennam a bien changé depuis qu'elle a commencé la chirurgie esthétique ! Comme la plupart des candidates de télé-réalité, elle a touché à sa poitrine, ses lèvres, ses fesses ou encore son nez : elle a aussi eu recours à une liposuccion et à du botox. Sa transformation est assez impressionnante, mais Maëva Ghennam a-t-elle prévu une nouvelle opération ? C'est ce que ses abonnés ont imaginé lorsqu'elle a annoncé devoir se rendre à l'hôpital pour être opérée.

Fini la chirurgie esthétique pour Maëva Ghennam

La candidate des Marseillais à Dubaï a rapidement démenti la rumeur en expliquant qu'elle a tout simplement un problème au pied et que de toute façon, elle arrête la chirurgie esthétique : "Alors j'ai vu des trucs sur les réseaux sociaux, une grosse blague : 'Maëva, elle se fait opérer, c'est de la chirurgie esthétique. Elle nous fait croire qu'elle se fait opérer des pieds'. Mais les gars, si je faisais de la chirurgie esthétique, je vous l'aurais dit ! (...) En plus de ça, je ne ferai plus jamais aucune opération esthétique de ma vie. Stop ! Je suis assez gonflée comme ça !", a confié Maëva Ghennam, piégée par Marie S'infiltre, sur Snapchat. Le message a le mérite d'être clair !

Elle donne de ses nouvelles après son opération

La pote de Carla Moreau a ensuite donné de ses nouvelles après son opération, à cause d'une blessure remontant à plusieurs années : "J'ai très mal à mon pied, j'ai très mal dormi. Sinon, l'opération s'est bien passée (...) Il y a longtemps, j'ai mis un coup de pied dans la voiture de mon ex et je me suis cassée l'orteil. Du coup, quand je mettais des talons, j'avais trop mal à mon pied gauche (...) Je voulais rentrer à Dubaï dans pas longtemps, mais je dois attendre 7 jours, sinon, j'ai un risque de phlébite."