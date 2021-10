Tristan (Les Marseillais vs Reste du Monde) : son départ orchestré par la production ? Bastos accuse

C'est à la suite de l'épreuve de "mort subite" que Tristan a été éliminé de l'émission Les Marseillais vs le reste du Monde 6. Un départ décevant pour le principal concerné, mais également jugé frustrant par Bastos, l'un de ses potes. Et comme il l'a fait savoir sur YouTube, il n'a toujours pas digéré cette fin.

Le départ de Tristan manipulé par la prod ?

Alors que Tristan était de passage sur la chaîne de Bastos, ce dernier n'a en effet pas hésité à faire part de sa petite théorie du complot au sujet de cette élimination surprise, "Je reste persuadé que tu pars juste pour le (Simon Castaldi, ndlr) faire revenir. Je m'en fous, je n'en démordrai pas, je m'en bas les c*uilles, je reste persuadé qu'on te fait partir juste pour qu'il revienne".

Oui, vous avez bien lu, Bastos affirme tout simplement que la production aurait véritablement orchestré ce twist en coulisses de façon à mettre en place d'autres éléments à l'écran. De quoi convaincre Tristan ? Si ce dernier a confessé ne rien savoir à ce sujet, il a revanche admis qu'il ne serait pas surpris par de telles manigances, "Même moi je n'ai pas trop compris le truc ! Après (...) quand Luna part (...), vu que je suis en couple avec elle, je sers à quoi ?"

Bastos imagine une théorie

Surtout, à en croire Tristan, il y avait du drama dans l'air avec des tensions déjà connues entre Paga et Simon et donc de potentielles séquences marquantes à venir devant les caméras, "Il y avait le rapprochement de Giuseppa et Paga. Ils le faisaient rentrer, tu vois c'était bon !" Et c'est justement cette supposée quête du buzz qui permet aujourd'hui à Bastos d'imaginer un complot de la part de la production.

"La seule personne qui doit partir pour qu'il puisse revenir, c'est toi et bim, comme par hasard tu sors, a-t-il déploré, toujours aussi dégoûté. Moi, ça m'a gêné, je me suis dit, je suis en train de me faire prendre pour un c*n".

Bien évidemment, rien n'indique que W9 et les producteurs ont réellement orchestré quoi que ce soit. A ce jour, aucune des parties n'a d'ailleurs officiellement réagi à ces accusations. Malgré tout, Tristan reste attaché à cette théorie. La raison ? Simon Castaldi avait initialement été exclu du jeu à la suite d'un geste violent... contre lui. Autant dire que son départ permettait d'arranger tout le monde, "De base, quand tu tapes quelqu'un, tu ne reviens pas".