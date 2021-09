Simon Castaldi (Les Marseillais) exclu après une bagarre avec Tristan : "J'ai été très bête"

Au début des Marseillais VS Le reste du monde 6, Tristan hésitait entre Luna Skye et Océane El Himer, mais il a fini par se mettre en couple avec la soeur jumelle de Marine. Ca n'a pas duré bien longtemps surtout que Tristan aurait fait des avances à Luna en pleine nuit. Une version répétée par l'ex de Paga, mais démentie par l'ancien candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 sauf qu'il aurait fini par avouer. Simon Castaldi a surpris une discussion en off entre Tristan et Luna lors de laquelle Tristan aurait confirmé son rapprochement avec Luna.

"Je suis un vrai nerveux et un vrai sanguin"

Le fils de Benjamin Castaldi ne s'est pas gêné pour tout répéter par amitié pour Luna. Résultat ? Tristan continue de nier devant tout le monde, ce qui énerve encore plus Simon. Il pète d'ailleurs un énorme câble, mais tout dérape lorsque Tristan balance une réflexion Giuseppa. Une bagarre explose. Une bagarre censurée à l'écran, mais on sait que Simon Castaldi a donné un violent coup de pied à l'ex d'Inès Loucif. Le verdict de la production est donc rapidement tombé car on sait que la violence est interdite dans les émissions : le candidat est exclu de l'aventure.

Conscient d'être allé beaucoup trop loin, Simon Castaldi a pris la parole sur Snapchat pour s'expliquer suite à son geste : "Je suis un vrai nerveux et un vrai sanguin (...) A cette période-là, mes deux seules alliées étaient Luna et Maëva. Quand tous les soirs, je vois Luna très mal par rapport à ce qu'il s'est passé et que Tristan la fait passer pour une menteuse et pour une folle et que lui passe pour le gentil, j'ai envie qu'il porte ses couil*es. Je ne voulais pas m'embrouiller avec lui, mais quand il nie en bloc alors qu'il avoue les choses la nuit, ça m'a fait péter les plombs."

"J'ai été très bête, j'ai succombé à une attaque facile"

L'ex-candidat d'Objectif Reste du Monde balance ensuite : "Luna passait pour une menteuse, ça la rendait mal (...) Je voulais faire comprendre à tout le monde que Tristan mentait et je voulais qu'il assume. Luna passait vraiment pour une folle et menteuse qui faisait des fausses histoires. Même moi au début je pensais qu'elle avait inventé l'histoire, mais quand j'ai vu Tristan avouer les trucs le soir, ça m'a rendu ouf. J'ai pris ce truc à coeur. Je n'aurais peut être pas du, mais ça me faisait de la peine pour Luna. Si on est des vrais amis, n'importe qui doit aller au front pour son ami, je marche comme ça."

Simon Castaldi ajoute : "Personne ne supportait que j'aille au front, Bastos le premier. Je pense qu'il fait partie des personnes à cause de qui je suis parti parce que c'est lui qui rallumait beaucoup la mèche (...) Même ma pseudo ex ne me défendait pas. J'ai vrillé, personne ne supporte ma relation avec Maëva parce que je pense qu'on est les seuls vrais de vrais à 100% et malheureusement ça déplaît (...) J'ai explosé, je suis allé trop loin. Ce sont des gestes à ne pas faire ni en tournage, ni dans la vie. La violence ne résout rien. J'ai été très bête, j'ai succombé à une attaque facile qui me touchait vraiment."

Luna prend sa défense

Luna Skye s'est aussi exprimé sur cette histoire sur Snapchat et n'a pas hésité à prendre la défense de Simon Castaldi par rapport à sa bagarre avec Tristan : "Dans cette aventure, il y a eu beaucoup de foutage gue*le de la part de beaucoup de personnes. Simon, comme c'est quelqu'un de vrai, il ne supporte pas ça (...) Il était là pour moi dans cette aventure. C'est le mec qui a le plus de cojones. Quand il parle, c'est pour dire des choses concrètes pour pointer le foutage de gue*le (...) Il faut savoir que Tristan chinait l'ex de Simon parce qu'ils se connaissaient d'avant. Simon était au courant, il y avait donc déjà des tensions (...) Ce que Tristan faisait avec moi, ce n'était pas correct. Il se rapprochait de moi la nuit. On a dû faire tout un trafalgar pour qu'il assume enfin."