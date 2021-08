Simon (Objectif Reste du Monde) prêt à tout pour se remettre en couple avec Giuseppa (EXCLU VIDEO)

Alors que Simon Castaldi filait le parfait amour avec Giuseppa, le retour de son ex Isabeau dans Objectif Reste du Monde l'a complètement chamboulé à tel point qu'il enchaîne les maladresses. Des maladresses qui ont provoqué sa rupture avec Giuseppa. Le candidat regrette son comportement et sa séparation avec Giuseppa Ciurleo. Il essaie de la reconquérir tant bien que mal, mais l'ex d'Illan n'est pas vraiment prête à lui pardonner. Simon Castaldi décide alors de passer à la vitesse supérieur pour se remettre en couple avec la candidate.

Simon Castaldi en mode reconquête !

Il ne peut donc pas refuser le défi lancé par Giuseppa dans un extrait exclu de l'épisode inédit d'Objectif Reste du Monde : défiler en caleçon autour de la piscine avec le corps pré-huilé. Ni une ni deux, Simon Castaldi réalise ce challenge avec l'aide de ses potes Julien Bert, Nathan, Nikola Lozina et Bastos : "Si ça peut m'aider à la reconquérir et à la faire rigoler de voir un spartiate devant elle, qu'on me pré-huile", confie l'influenceur, aujourd'hui en couple avec Adixia. Simon donne alors tout pour son défilé. C'est d'ailleurs assez drôle à voir, il faut oser, mais cela sera-t-il suffisant pour que Giuseppa lui pardonne et lui donne une seconde chance ? Affaire à suivre !