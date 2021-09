Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : un gros clash entre Paga et Simon censuré ?

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : un clash entre Paga et Simon serait censuré

Après Objectif Reste du Monde à Marrakech, alias ORDM pour les fans, le RDM est parti affronter les Marseillais dans le sud de la France. Les épisodes du cross, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, sont diffusés sur W9 et en avant-première sur Salto. Dans l'épisode de ce jeudi 16 septembre 2021, un gros clash éclate entre Paga et Simon. Celles et ceux qui l'ont vu sur Salto n'ont pas compris certains détails et celles et ceux qui vont le mater aujourd'hui vont aussi voir qu'il manque des passages. C'est normal, le clash aurait été censuré.

Le compte Instagram @shayaratv a révélé dans sa story que l'altercation entre Paga et Simon Castaldi aurait été coupée au montage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6. "Dans l'épisode de ce soir, il y aura un clash entre Simon et Paga mais ils l'ont coupé à mort. On voit le début et la fin mais pas du tout le milieu du clash" est-il ainsi précisé.