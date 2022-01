Carla Moreau au plus mal en plein mariage : "J'avais trop mal au coeur"

"Cette intoxication alimentaire tombe vraiment au mauvais moment"

Mais qu'est-ce que l'ex star des Marseillais, désormais à la tête de sa propre émission La Mif avec Kevin et leurs proches, a attrapé ? Un virus ? Une bactérie ?

Non, Carla Guedj a expliqué avoir eu une intoxication alimentaire. Mais l'influenceuse pense quand même à ses invités, malgré le fait qu'elle ne soit pas bien : "Mais bon là, maintenant, il faut que je reprenne du poil de la bête, il faut que je gère tous les préparatifs. Tout le monde arrive aujourd'hui j'ai trop hâte de tous les voir. Cette intoxication alimentaire tombe vraiment au mauvais moment mais il faut être plus fort que ça. Je vais essayer de prendre sur moi et j'espère surtout que d'ici ce soir ça ira beaucoup mieux !".

Espérons que la mariée ira mieux et surtout que le marié et leurs convives ne subissent pas non plus une intoxication alimentaire...