Carla Moreau et Kevin Guedj mariés : Paga et Nacca absents du mariage, les raisons dévoilées

Carla Moreau et Kevin Guedj mariés : Paga absent à cause d'un travail au studio ?

Bonne nouvelle, Carla Moreau et Kevin Guedj se sont enfin mariés et ont dévoilé des photos ! La date de leur mariage avait été repoussée plusieurs fois à cause de la pandémie de coronavirus. Mais finalement, les parents de Ruby ont pu se dire "oui" lors d'une cérémonie à la mairie, à Marseille, ce 26 janvier 2022. Sauf qu'il y avait deux grands absents à cette union : Paga et Nacca. Les amis du couple n'étaient pas là pour le jour J. Seraient-ils fâchés depuis le départ des amoureux qui ne sont plus dans Les Marseillais (Les Marseillais à Dubaï était leur dernière aventure) ?

Paga a cependant posté un message pour Carla Moreau Guedj et Kevin Guedj dans sa story Instagram : "Vive les mariés", "félicitations @kevinguedj à toi et ta femme @carlamoreau_____". Mais Nacca n'a publié aucun message sur les réseaux, et pour rappel l'ancien meilleur pote de Kevin n'était pas venu à l'anniversaire de Ruby non plus. Tout ça à cause d'une embrouille de chaîne YouTube, qu'on pensait oubliée (car même Kevin a assuré n'avoir aucune rancoeur de son coté). Mais visiblement, il y aurait toujours des tensions entre Nacca et Kevin. Pourtant, même Maeva Ghennam a félicité Carla et Kevin malgré leur clash depuis l'affaire de sorcellerie.