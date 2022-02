Maddy Burciaga et Benjamin Samat, gros incendie dans leur maison : "J'ai vu ma vie s'effondrer devant moi"

Plus de peur que de mal

"C'était incroyable. Impressionnant ! Je n'avais jamais vécu d'incendie... J'ai vu ma vie s'effondrer devant moi, impuissante (...) Je ne vous cache pas que, sur le moment, j'étais en panique. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'était sauver mon chien" continue Maddy, avant de rassurer ses fans : "Aujourd'hui, grâce à Dieu, on va bien. J'ai pu sortir de la maison avec le chien, Benji n'était pas là. Tout va bien. On a juste une des pièces qui est complétement calcinée et brulée, le reste de la maison est nickel, on a eu de la chance. On a passé la journée avec une équipe de nettoyage".

Le couple a aussi tenu à remercier toutes les personnes qui l'ont soutenu pendant cette épreuve et notamment Manon et Julien Tanti qui les ont accueillis pour la nuit. "Ce n'est que du matériel. Tout le monde va bien, et ça c'est le principal" conclut Benji.