Maddy Burciaga enceinte de Benjamin Samat : "Nos Rêves se réalisent"

La famille des Marseillais s'agrandit. Ce dimanche 3 avril 2022, Benjamin Samat et Maddy Burciaga ont annoncé la plus belle des nouvelles à leurs fans sur Instagram. Nous avons pu récemment assister à leurs fiançailles dans les épisodes des Marseillais au Mexique. Mais depuis le tournage, les deux amoureux se sont déjà mariés. Et, suite logique, ils viennent de révéler qu'ils attendent leur premier enfant ! "BABY SAMAT is Coming ❤️🤰🏼 Nous sommes heureux de vous annoncer que nous serons bientôt 3 🥺👶🏻 Nos Rêves se réalisent un peu plus chaque jour... Je T'aime plus que tout et j'ai tellement hâte qu'on devienne futur Papa & Maman 🥰" ont écrit les futurs parents sur Instagram, en légende de deux photos montrant l'échographie.

"Ça fait plus de 3 mois et demi qu'on garde ce secret pour nous"

Un peu plus tard, les deux candidats de télé-réalité ont pris la parole en story pour partager leur bonheur. "Comme vous l'avez vu, on vous a annoncé une bonne nouvelle, on attend un petit baby. On est trop content. Ça fait plus de 3 mois et demi qu'on garde ce secret pour nous. C'est un soulagement de pouvoir enfin dire que je suis enceinte, de ne plus avoir à rentrer le ventre" explique Maddy.