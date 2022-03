Benjamin Samat vs Dylan Thiry : un combat de boxe pour la bonne cause, la date et le lieu dévoilés

C'est officiel, Benjamin Samat, actuellement dans Les Marseillais au Mexique, et Dylan Thiry vont bien se retrouver sur un ring pour s'affronter lors d'un combat de boxe. Sur Instagram, les deux candidats de télé-réalité, plus motivés que jamais, ont annoncé la date et le lieu de leur affrontement. Et vous pouvez déjà vous procurer vos places pour y assister !

"Un combat de boxe ça se prépare, ça se réfléchit et vous savez tous depuis le temps que j'attends cela 🥊 J'ai donc l'honneur et le plaisir de vous annoncer qu'on se donne rendez-vous le jeudi 7 avril au Palais Des Sports, à Marseille pour un combat de boxe anglaise..., a déclaré de son côté l'ancien aventurier de Koh Lanta. Je vais enfin avoir mon combat ! Un combat où 100% de mes revenus iront pour la Palestine. Oui 2 jours après mon combat le 9 avril, je pars en Palestine pour un nouveau voyage humanitaire. Donc soyez attentifs car nous sommes les tous premiers influenceurs à monter sur un ring de boxe pour un combat, pour une belle cause ! Alors à votre avis qui remportera la ceinture ? 🥊 Qui sera le vainqueur ?" Vous avez bien lu, c'est le gros intérêt de cet affrontement : 100% des revenus iront à une association. Aussi, si vous souhaitez faire une bonne action et assister à un gros spectacle, n'hésitez pas à prendre vos places. Celles-ci sont déjà en vente et les prix varient de 20 à 50 euros.