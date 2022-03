Les Marseillais au Mexique (replay) : Benji Samat demande Maddy en mariage, elle revient sur leurs fiançailles de rêve

Les Marseillais au Mexique : Benji a fait sa demande en mariage à Maddy, ils réagissent après l'épisode

Dans l'épisode 28 des Marseillais au Mexique, diffusé ce lundi 28 mars 2022 sur W9, Benjamin Samat a demandé Maddy Burciaga en mariage. Une demande que Benji avait organisée avec la complicité de ses fratés et de la bookeuse, et qui s'est déroulée à Los Angeles en Californie, dans un décor de ouf ! Sur son compte Instagram, le candidat de télé-réalité a partagé l'extrait vidéo de ces fiançailles en légendant : "29 novembre 2021, cette fameuse demande en fiançailles. Je t'aime pour le restant de ma vie...".

Eh oui, Benjamin et Maddy ont emménagé ensemble à Dubaï, ils ont adopté un chien Maya, et ensuite les amoureux ont continué de gravir les étapes dans leur couple puisqu'ils se sont donc fiancés. A noter que Benji et sa future femme se sont même mariés depuis la fin du tournage, mais c'était un mariage civil en petit comité avant leur deuxième mariage, leur "vrai" mariage avec toute la famille et les amis.