Maddy Burciaga enceinte de Benjamin Samat ? Une rumeur grossit

Après des fiançailles à la fin de l'année 2021, c'est le 3 février 2022 que Maddy Burciaga et Benjamin Samat - candidats emblématiques de l'émission Les Marseillais (W9), se sont mariés à Dubaï. Une évolution rapide ? Oui, mais qui n'était pas innocente.

Au contraire, le couple ne l'a jamais caché, cette union civile en micro comité aux Émirats arabes unis avait avant tout été pensée pour des questions de formalités. Tandis que les deux amoureux ont bien l'intention de faire une vraie grosse fête en France auprès de leurs proches, ils révélaient récemment que cette union avait été faite pour se conformer aux règles du pays dans lequel ils vivent. "A Dubaï, il faut d'abord être marié avant d'avoir un enfant", avait rappelé Benji, le futur adversaire de boxe de Dylan Thiry.

Bientôt le bébé pour Maddy et Benji

Et justement, maintenant que le mariage est validé, qu'en est-il des enfants ? A en croire Maddy, c'est officiellement le nouveau projet du couple. A l'occasion d'une story publiée sur Instagram cette semaine, la jeune femme a tout simplement révélé qu'elle et son mari étaient enfin prêts à passer à l'étape supérieure, "Forcément comme on s'est mariés, c'est la suite logique. Donc oui, on veut des enfants. Je pense qu'on ne va pas tarder à se pencher sur le sujet. Donc prochainement, je l'espère".

Bien évidemment, la star de la télé-réalité n'a pas donné de date précise, mais si l'on se fie à la rumeur du moment, cela pourrait être plus tôt qu'on ne le croit. Selon le blogueur WassimTV sur Instagram (donc à prendre avec des pincettes puisque rien n'est officiel), Maddy serait en réalité déjà enceinte.

"Benji et Maddy avaient signé pour Les Apprentis Aventuriers, mais du jour au lendemain, d'un coup, silence radio. Je suis sûr que Maddy est enceinte", a-t-il notamment confié. Une révélation à laquelle le couple n'a pas encore réagi et qui, on le rappelle, est à prendre au conditionnel ! Néanmoins, il apparaît désormais évident que les moindres faits et gestes de Maddy et Benji seront plus que jamais analysés par leurs fans dans les prochains jours.