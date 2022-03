Les apprentis aventuriers 5 : Maëva Ghennam et Greg Yega de retour ? Le casting se dessine !

Si la dernière édition a été annulée à cause de la crise sanitaire, le programme d'aventure de W9 aura bien lieu cette année. Cette fois, Laurent Maistret devrait remplacer Moundir à la présentation. En janvier, Shayara TV avait déjà dévoilé quelques pistes sur le casting. Selon le compte spécialisé dans la télé-réalité on pourrait retrouver Anthony Alcaraz et Marwa (sa prétendante dans Les Princes de l'amour 9), Nathan et Yoly, Adixia et Simon, Benjamin Samat et Maddy, Haneia et Dylan, Giuseppa et Paga et les deux soeurs El Himer, Marine et Océane. Plus tard, on a également appris que Jessica Thivenin et Thibault Garcia, pourraient également être présents.

Ce mercredi 2 mars, Wassim TV a lui aussi dévoilé ses infos. "Je me suis renseigné sur le casting. Jessica et Thibault, je vous avais dit qu'ils avaient été contactés, mais que c'était difficile avec leurs gosses. C'est toujours d'actualité, leur participation n'est pas officielle" a-t-il écrit en story avant d'annoncer qu'il y avait de grande chances que Benjamin Samat et Maddy Burciaga, qui se sont mariés récemment, soient finalement absents.

Maëva Ghennam et Greg Yega pourraient faire leur grand retour !