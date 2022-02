Maeva Ghennam et Greg Yega (déjà) séparés ? Ces déclarations qui en disent long

A partir de lundi 21 février 2022, vous pourrez retrouver Maeva Ghennam et Greg Yega dans Les Marseillais au Mexique sur W9. Dans l'émission, les deux candidats se seraient remis en couple si on en croit les rumeurs. Une histoire qui serait peut-être (déjà) terminée. A l'occasion de la Saint-Valentin, le "Bebew" a posté sur Instagram plusieurs stories qui semblent indiquer une rupture. Alors, Maeva Ghennam et Greg Yega sont-ils séparés ?

Si certaines histoires d'amour durent dans le monde de la télé-réalité, d'autres sont beaucoup plus courtes. Greg Yega par exemple a enchaîné les relations plus ou moins longues. Après Maeva Ghennam, il s'est mis en couple avec Mélanie ORL avant de rompre. Dans Les Marseillais au Mexique, cette dernière serait venue le reconquérir... mais le fraté aurait préféré remettre le couvert avec Maeva. Officiellement, les deux candidats n'ont jamais confirmé leur relation mais les rumeurs d'un rapprochement amoureux ont circulé du côté des blogueurs et influenceurs de télé-réalité. L'un d'eux avait même déclaré que Maeva et Greg étaient un faux couple, fait pour le buzz. Un autre avait déclaré que la prod les empêchait de s'afficher en amoureux. Greg Yega célibataire ? Ses sous-entendus pas subtils A l'occasion de la Saint-Valentin, Greg Yega a publié plusieurs stories pour encourager ses "Bebew" à gâter leur moitié à cette occasion. Mais le candidat des Marseillais a surtout lâché quelques phrases qui laissent clairement entendre qu'il ne serait pas en couple cette année. Par exemple ? Dans une slide, il a ironisé : "Quand je pense que l'année dernière, j'avais fait une très belle Saint-Valentin et cette année... Je suis avec Valentin, pas avec Valentine". En fin de journée, Greg a posté une autre story où on peut lire: "Vaut mieux être seul que mal accompagné". Un message que beaucoup d'internautes ont perçu comme une confirmation de rupture avec Maeva Ghennam.

Greg Yega a-t-il annoncé être célibataire sur Instagram ?

Maeva s'éclate avec Akram à Dubaï Pendant ce temps, Maeva Ghennam n'était pas vraiment en mode dépression. A Dubaï, la bombe a passé une journée spéciale en compagnie de son ami Akram qui lui a offert des roses, un dîner gastronomique, une nuit dans un hôtel de luxe mais aussi... une Rolex. Pourquoi on n'a pas des amis comme ça nous ?