Maeva Ghennam et Greg Yega, un faux couple pour le buzz ? Elle serait casée à Dubaï

Dès le 21 février, on retrouve Maeva Ghennam et Greg Yega dans Les Marseillais au Mexique sur W9. Dans l'émission, les deux ex se seraient remis en couple, une histoire qui serait toujours d'actualité. A moins que... Selon les rumeurs du moment, la bombe et le "Bebew" ne seraient en fait pas du tout ensemble et formeraient un faux couple pour le buzz. La candidate serait même casée avec un inconnu à Dubaï. Info ou intox ? Les avis divergent chez les influenceurs spécialisés dans la télé-réalité.

Maeva Ghennam et Greg Yega en couple pour le buzz ? Shayara TV en est persuadée

Info ou intox ? Une révélation qui fait pourtant débat. Certains blogueurs ne semblent pas du même avis que Shayara TV. Aqababe a promis quelques révélations sur ce sujet dans la journée tandis que WassimTV a expliqué penser à une fake news, lui qui est au courant de la rumeur depuis plusieurs mois. "Quand j'ai demandé, on m'a dit que c'est faux donc personnellement, j'y crois pas" a-t-il écrit. Quant à Maeva, elle semble avoir évoqué cette histoire à demi-mot sur Snapchat. "Continuez à m'inventer des vies ! Je sais d'où ça vient hihi" a-t-elle simplement écrit.

Affaire à suivre donc...