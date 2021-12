Maeva et Greg en couple sur le tournage des Marseillais au Mexique ? Leur romance se confirme

Skyress TV "aussi a cramé Maeva Greg" a souligné le blogueur, "moi on me l'a dit de source sûre vous verrez". Et Skyress TV a répondu avoir aussi de quoi être sûr : "Maeva et Greg en couple et là c'est une source sûre je viens de parler avec quelqu'un de très proche d'eux".

Greg aurait donc oublié Mélanie

Pour rappel, plusieurs blogueurs avaient révélé qu'il y aurait eu des gros clashs entre le trio Maeva, Greg et Mélanie. Car Maeva aurait tout fait pour récupérer Greg depuis le début du tournage des Marseillais au Mexique, mais il aurait finalement choisi Mélanie... avant de changer d'avis et de se remettre en couple avec Maeva. Greg aurait pourtant voulu partir carrément de l'émission avec Mél, mais il en aurait décidé autrement par la suite. En tout cas, on a hâte de voir tout ça dans les épisodes !