Greg Yega (Les Marseillais) en couple avec Maeva Ghennam ou Mélanie ORL ? Il a fait son choix

La vie sentimentale de Greg Yega est aussi compliquée à suivre que celle d'un personnage de Plus belle la vie. Ces dernières années, les préférences du coeur du candidat de télé-réalité n'ont en effet pas arrêté d'alterner entre Maeva Ghennam et Mélanie Orl. Ainsi, quand il ne se sent plus très bien avec l'une, il n'hésite pas à la tromper avec l'autre ce qui, vous vous en doutez, favorise les tensions entre les deux jeunes femmes.

Greg en couple avec Mélanie ?

Une situation qui irrite logiquement les fans de chacune, mais qui ne semble pas lasser le principal concerné. Alors que tout ce petit monde serait actuellement au Mexique afin de tourner la nouvelle saison des Marseillais (W9), ce fameux triangle amoureux aurait de nouveau fait parler devant les caméras. Alors, qui de Maeva et Mélanie Greg a-t-il choisi cette fois-ci ? La réponse serait... la seconde.

Comme le dévoile le compte Instagram @shayaraTV, "Ca a été la deuxième guerre mondiale entre Mel et Maeva pour se départager Greg", mais le participant aurait enfin eu le courage de faire son choix. L'internaute l'a précisé, "Greg & Mélanie sont en couple et Greg compte quitter le tournage avec Mel dans quelques jours".

Une rumeur crédible, mais pas confirmée

Une révélation peu surprenante quand on se souvient du récent soutien de Mélanie envers Greg après les accusations d'agression sexuelle dont il a fait l'objet, mais qui est encore à prendre avec des pincettes. Premièrement, aucun des deux n'a encore confirmé quoi que ce soit à ce sujet. Deuxièmement, si l'on se fie aux stories de Mélanie, celle-ci ne serait pas au Mexique mais... en France. Enfin, troisièmement, Greg s'est affiché sur ses réseaux sociaux avec un collier offert par Maeva, alors même qu'il l'avait enlevé lors de sa première histoire avec Mélanie. Un comportement qui n'est pas passé inaperçu et qui interroge déjà le public.