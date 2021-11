Greg Yega accusé de de viol : ses ex Maeva Ghennam et Melanie Orl réagissent

C'était il y a quelques heures seulement. Greg Yega était accusé de viol par une jeune femme. C'est le blogeur Aqababe qui a révélé avoir été contacté par celle-ci, qui lui aurait ainsi confié avoir été victime d'un viol de la part du candidat de télé-réalité dans la nuit du 23 octobre 2021 à Amiens. Pour l'instant, "la fille n'aurait pas encore porté plainte", a-t-il confié, mais elle serait prête à faire entendre son histoire au plus grand nombre possible.

Suite à ses accusations, l'ex petit ami de Mélanie Orl, a de suite pris la parole afin de livrer sa propre version des faits. "J'étais à un booking dernièrement et j'ai flirté avec une fille après le booking, a dévoilé le candidat de W9. Et apparemment cette fille me reproche comme quoi j'ai été insistant envers elle." Une accusation folle selon lui, qui ne collerait pas du tout avec ses valeurs, "Je vous explique quelque chose, je suis un garçon qui est sensible, qui a un grand coeur, qui a été élevé, qui a eu une bonne éducation. Jamais de ma vie j'insiste pour faire quelque chose"

Ses ex petites amies témoignent à leur tour

Si Greg Yega, figure emblématique des Marseillais VS Le Reste du Monde, est connu pour sa bonne humeur et son expression fétiche "les bew bew", il est également un personnage emblématique grâce à ses relations explosives avec certaines candidates. Impossible de ne pas se souvenir des nombreux épisodes tumultueux entre le Marseillais et Maeva Ghennam, de même avec Mélanie Orl. Malgré des séparations lourdes de conséquences les deux candidates aux forts caractères ont tenu à s'exprimer face aux accusations contre Greg. Sur le compte Instagram de Mélanie, on peut lire : "Ma tête quand j'entends de quoi mon ex est accusé. Pour certaines, arrêtez d'écarter vos cuisses les premières heures en espérant un lendemain. Du coup, elle est déçue, elle cherche un autre moyen pour faire parler d'elle. Ça doit être ça. Nan mais sérieux ! Vas travailler au lieu de quémander de l'argent avec des inventions et du chantage. C'est devenu beaucoup trop facile. Ce monde est fou !"

Maeva s'est quant à elle exprimée sur son compte Snapchat, elle écrit : "Courage... Sachez un truc, ce n'est pas une personne comme ça. Il ne serait jamais capable de forcer une fille pour faire quoique ce soit ! Surtout, qu'entre nous, il n'a pas besoin de forcer une fille, bien au contraire. Il y a plein de filles qui se battraient pour passer la nuit avec lui parce qu'il est connu ! Vous pensez que c'est normal de vouloir soutirer de l'argent à quelqu'un qui n'a rien fait ? Alors n'y croyez pas une seconde. Et tu vas voir toi, petite m*rde, à vouloir faire du chantage".

Pour l'instant Greg Yega n'a pas encore répondu aux messages de soutien.