Maeva Ghennam (Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6) règle ses comptes avec Greg et Mélanie

En plus de sa famille des Marseillais, Maeva Ghennam est aussi proche de plusieurs candidat(e)s du RDM qui sont dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6. C'est le cas de Marine El Himer : "elle est folle mais je l'adore" a assuré Maeva. Idem pour Nikola Lozina et Laura Lempika : "Bah oui ma soeur Bogda et ma grande frite". Et pareil pour Julien Bert et Hilona Gos, qu'elle kiffe encore plus depuis qu'ils sont de nouveau en couple. Et "la personne dont j'ai été la plus proche c'est Simon Castaldi" dans le cross a-t-elle ajouté.

Sans oublier son BFF Illan Cto qui lui a fait une décla : "C'est ma meilleure amie, elle me manque beaucoup je l'aime elle et moi ça bouge pas". "Je t'aime pour la vie" a réagi Maeva Ghennam. Et Nabilla Benattia "toujours ta pote ?". "Non, c'est ma femme" a-t-elle répondu.