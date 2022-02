Maeva Ghennam et Greg Yega obligés de cacher leur couple à cause des Marseillais ?

D'après plusieurs rumeurs, les deux amants terribles auraient remis le couvert sur le tournage. Après Les Marseillais vs le Reste du Monde, le jeune homme semblait pourtant fou amoureux de Mélanie Orlenko, mais il se serait séparé de la jolie blonde peu de temps avant de partir au Mexique. D'après plusieurs blogueurs, il y aurait eu des gros clashs entre le trio Maeva, Greg et Mélanie sur le tournage. Car Maeva aurait tout fait pour récupérer Bebew, mais il aurait finalement choisi Mélanie... avant de changer d'avis et de se remettre en couple avec la belle brune.

Le couple obligé de se cacher par la production ?