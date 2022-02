Les Marseillais au Mexique : ultime saison avant la fin ? Julien Tanti sème le (gros) doute

Une saison de folie !

Le papa de Tiago et Angelina, Greg Yega, Maëva Ghennam, qui est prête à avoir sa propre émission, Paga et les autres vont en voir de toutes les couleurs dans cette nouvelle aventure ! Dès leur arrivée, les fratés vont tomber dans un piège tendu par leur nouvelle bookeuse, Alejandra. La comédienne va faire croire qu'elle est amoureuse de Benjamin Samat, qui va se fiancer avec Maddy Burciaga, et sera accompagnée de trois autres faux candidats : Anthony, qui sera déterminé à prendre la place de chef de Julien. Iléana jouera quant à elle une fan inquiétante de Maëva Ghennam, et Esteban aura pour mission de se faire passer pour un ex de Giuseppa venu pour la reconquérir. Une saison qui donne envie et qui, on l'espère, ne sera pas la dernière !