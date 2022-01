Julien et Manon Tanti : leur couple en vrai danger à cause d'un nouveau candidat dans Les Marseillais au Mexique ?

Une saison qui s'annonce explosive !

Après Dubaï l'année dernière, Manon et Julien vont poser leurs valises au Mexique... Et le couple phare du programme de W9 sera bien accompagné ! En décembre dernier, la chaîne a dévoilé le casting sur son compte Instagram. Paga, Maëva Ghennam , Greg Yega, Océane El Himer, Benjamin Samat et Maddy Burciaga seront bien évidemment de la partie. Ils feront aussi la connaissances de petits nouveaux : Cédric, Thia, Kévin Roux, Ambre, Dylan ou encore Charlotte. Enfin, d'après plusieurs indiscrétions, d'autres candidats comme Mélanie Orlenko, Giuseppa et Haneia vont les rejoindre et elles ne sont pas venues pour faire de la figuration ! On devrait notamment assister à un gros clash entre Mélanie et Maeva, tandis que le tournage aurait été marqué par une supposée bagarre entre Haneia et Giuseppa.

"C'est la meilleure aventure pour les 10 ans !" révèle Paga sur Instagram, lui qui n'a loupé aucune saison depuis la toute première à Miami, en 2012. "Quel bonheur cette aventure au Mexique. Un vrai régal comme ça faisait longtemps. Je me languis déjà de la diffusion" a lâché Julien Tanti de son côté... Ca donne l'eau à la bouche !