Maeva Ghennam et Greg Yega en couple : des détails sur leurs retrouvailles et sur la réaction de Mélanie ORL

Alors que des fiançailles ont eu lieu sur le tournage et que Manon Marsault a démenti certaines rumeurs, on n'a pas fini d'en apprendre sur le tournage des Marseillais au Mexique, plus précisément sur le triangle amoureux Maeva/Greg/Mélanie et c'est encore plus difficile à suivre qu'un épisode des Feux de l'Amour ! Début décembre, on apprenait que Maeva Ghennam et Mélanie ORL auraient eu une grosse dispute sur le tournage... à cause de Greg Yega. Le candidat aurait ensuite décidé de se remettre avec Mélanie mais en fait, non ! Le 21 décembre 2021, on apprenait que Greg serait en fait retourné avec Maeva.

Maeva voulait à tout prix se remettre avec Greg

Après Wassim TV, c'est le compte Instagram Sharaya TV qui confirme le retour de flamme entre Maeva Ghennam et Greg Yega qui, pour rappel, se sont séparés en avril 2021. Dans deux posts en story, l'influenceuse télé-réalité explique les coulisses de leurs retrouvailles et dévoile notamment que Maeva Ghennam voulait absolument se remettre en couple avec son ex sur le tournage des Marseillais au Mexique. Même si Greg se rapprochait d'une autre candidate, Thia, il a finalement craqué et serait retombé dans les bras de Maeva.

Mais tout aurait basculé lors de l'arrivée de Mélanie ORL. "Greg a quitté Maeva mais le truc, c'est que Mélanie a refusé et ça a tourmenté Greg pendant des jours." écrit Shayara TV qui ajoute : "C'est ensuite que Greg a tiré un trait définitif sur Mélanie et qu'il s'est remis avec Maeva"