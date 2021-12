Les Marseillais au Mexique : Manon Marsault éliminée et en froid avec les candidats ? Elle répond aux rumeurs

C'est officiel : après Les Marseillais à Dubaï, la future saison de l'émission de télé-réalité s'intitulera Les Marseillais au Mexique. W9 a confirmé le casting de départ dans une vidéo et ce ne sont pas les rumeurs qui manquent au sujet du show que l'on retrouvera en 2022. Alors que Greg Yega et Mélanie ORL seraient de nouveau en couple et que Maddy Burciaga et Benjamin Samat se sont fiancés, d'autres rumeurs circulent sur le web... et elles concernent Manon Marsault.

Manon Marsault éliminée des Marseillais ?

En fin de week-end, le compte Instragram de Shayara TV faisait une révélation sur le tournage des Marseillais au Mexique. Selon les infos de l'influenceuse, Manon Marsault aurait éliminée de l'émission après s'être mis toute la villa à dos. "Manon était dans le collimateur de presque toute la villa (Paga, Greg, Ambre, Giuseppa etc)" a précisé le compte en story. Suite à ce départ choc, Julien Tanti aurait lui aussi décidé de faire ses valises et de quitter le tournage. Les rumeurs disent aussi que Manon s'est mis de nombreux candidats à dos en se mêlant de la vie amoureuse de Paga et Giuseppa : elle aurait souhaité la rupture du couple si on en croit les ragots.