Paga et Giuseppa bientôt fiancés sur le tournage des Marseillais ? La surprise fuite

Alors, Paga serait-il le prochain Marseillais à se faire passer la bague au doigt ? Dans une interview donnée à Télé Loisirs, Paga avait en tout cas évoqué ses projets d'avenir avec Giuseppa. "On va avoir la maison puis après on peut se fiancer, avoir un deuxième chien. On va voir comment cela évolue. C'est une certitude dans ma tête. Mais je ne vais pas attendre mille ans. Dès qu'elle est prête, elle me dit" a-t-il expliqué. De son côté, Giuseppa expliquait vouloir fonder une famille... mais pas trop vite. "J'ai besoin de temps parce que Paga a l'habitude de se projeter très vite. J'ai envie que les fiançailles, mariage et enfants soient quelque chose d'exceptionnel. Je veux qu'il ressente cette chose avec moi. Je pense que ça peut prendre plus de temps" avait confié la candidate.