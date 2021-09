Adixia et Simon Castaldi en couple : ça y est, ils ont emménagé ensemble !

Personne n'aurait imaginé Simon Castaldi en couple avec Adixia et pourtant, c'est bien le cas ! Certains internautes voyaient plus Adixia se remettre avec Paga et Giuseppa avec Simon Castaldi. Au final, Paga est aujourd'hui avec Giuseppa et Simon avec Adixia. "Je suis fou d'amour pour Adixia (...) On est sur une vraie relation sérieuse, je peux même vous annoncer qu'on envisage de prendre une maison ensemble" a d'ailleurs confié le fils de Benjamin Castaldi à Télé Star.

Adixia et Simon Castaldi officialisent leur emménagement !

Eh bien, on a le plaisir de vous annoncer que ça y est, ils ont trouvé leur petit nid douillet ! Adixia et Simon, inséparables depuis le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 6, ont officialisé leur emménagement à deux en story. Ils se sont affichés au milieu des cartons puis à l'intérieur de leur maison avec leur enfant. Non, on rigole ! Il s'agit juste de leur petit chien. Sinon, quelques curieux se demandent où les deux anciens candidats d'Objectif Reste du Monde se sont installés : "Dans une ville entre Lille et Marseille", a simplement confié l'ex de Giuseppa.