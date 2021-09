Simon Castaldi en couple avec Adixia, il se confie : "On est sur une vraie relation sérieuse"

Bientôt l'emménagement pour Simon et Adixia !

L'émission des Marseillais VS Le reste du monde 6 a donné naissance à trois couples assez surprenants et inattendus : Paga et Giuseppa, Victoria Mehault et Bastos et Simon Castaldi et Adixia. Certains internautes ne valident pas ces relations à cause de la différence d'âge, mais malgré les critiques, tous ces candidats filent le parfait amour et semblent être sur un véritable petit nuage. Ils ne se quittent d'ailleurs plus depuis le tournage du cross. Adixia et Simon Castaldi ont même le projet d'emménager ensemble.

Non, ce n'est pas une blague. Ils sont déjà à la recherche d'une maison comme l'a révélé le fils de Benjamin Castaldi à Télé Star : "Je suis fou d'amour pour Adixia (...) On est sur une vraie relation sérieuse, je peux même vous annoncer qu'on envisage de prendre une maison ensemble. On en visite dans le sud de la France. Je pense qu'elle m'a donné un grand coup de maturité. Je prends ma vie en main et ça me fait du bien."

Et dire qu'au départ, rien ne laissait présager une telle suite : "Son arrivée a été vécue comme un second souffle pour moi, elle n'était pas là au début des histoires et cela m'a permis de tourner une page. Au début, c'était pour rire et de fil en aiguille on s'est rendu compte qu'on se plaisait. On s'est compris sur beaucoup de points."

"Tout le monde croyait que ça allait être le grand retour du couple Paga et Adixia"

Les candidats des Marseillais VS Le reste du monde 6 ne s'attendaient eux non plus pas à ce couple : ils étaient plus préparés au retour d'Adixia et Paga. Au final, Paga s'est mis avec Giuseppa et Simon avec Adixia. D'ailleurs, comment l'ex-candidat d'Objectif Reste du Monde a réagi quand le Marseillais s'est rapproché de son ex ? "J'avais raconté l'histoire avec Giuseppa à tout le monde dans la maison car je suis arrivé dans un état d'esprit déprimé. Paga était un peu un conseiller sur cela. Puis, on a commencé à me mettre dans la tête qu'il lui avait envoyé un message privé quelques temps avant le tournage... Mais il me disait clairement qu'elle était trop jeune pour lui, qu'elle ne l'intéressait pas du tout", explique Simon Castaldi.

Il ajoute : "Tout le monde croyait également que ça allait être le grand retour du couple Paga et Adixia donc je n'avais pas d'appréhension par rapport à lui. Quand Giuseppa est arrivée, il jouait un peu et elle aussi pour que je m'impose et montre qu'elle était "ma femme". Finalement, j'ai compris que ce jeu n'en était pas un et que j'étais en train de me prendre un gros tacle par derrière. Je l'ai pris comme une trahison. On a eu des gros clashs avec Paga. J'ai été déçu mais ce n'est pas mon grand ami et ce ne le sera jamais." Ça a le mérite d'être clair !