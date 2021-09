Giuseppa (Les Marseillais VS...) débarque : l'accueil piquant de Simon Castaldi (EXCLU VIDEO)

L'aventure des Marseillais VS Le reste du monde 6 commence plutôt bien pour Julien Tanti, Maëva Ghennam, Paga, Thibault Garcia, Océane El Himer, Laura et Flo puisqu'ils ont remporté la première cérémonie d'élimination. Résultat ? Le reste du monde a décidé d'éliminer Mathieu (Koh Lanta 2021). Un coup dur pour l'équipe, mais elle s'est vite rattrapée avec la deuxième épreuve collective. Et qui dit victoire, dit l'arrivée d'un nouveau membre dans la compétition. C'est Simon Castaldi qui va être ravi !

Les retrouvailles entre Giuseppa et Simon Castaldi

Même s'il n'a aucune confirmation, il se doute que cette nouvelle venue est son ex, Giuseppa Ciurleo. Les deux candidats sont partis d'Objectif Reste du Monde fous amoureux, mais leur relation s'est terminée quelques semaines après car Simon Castaldi a trompé Giuseppa. En tout cas, ils ne semblent pas vraiment en bons termes puisque le fils de Benjamin Castaldi décide de réserver un accueil piquant, et pas très cool en soit, à Giuseppa. Déjà que l'ex d'Illan appréhende leurs retrouvailles, ça risque de la mettre très mal à l'aise

"Il m'a fait énormément de mal. Quand on est parti de Marrakech, on était fous amoureux, tout se passait bien. J'ai eu un réel coup de foudre et vice versa. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, il a décidé de me tromper", confie la candidate en interview avant de rentrer dans la villa. Les retrouvailles entre Simon Castaldi, désormais en couple avec Adixia, et Giuseppa, aujourd'hui in love de Paga, sont à découvrir dans notre diaporama. La suite des Marseillais VS Le reste du monde 6 promet donc d'être animée.