TPMP : Matthieu Delormeau dévoile son fantasme à propos de Cyril Hanouna "Vous êtes sur ma to do list"

On le sait, Matthieu Delormeau est un adepte des vacances à Mykonos. Il s'est d'ailleurs plusieurs fois vanté de connaître l'île comme sa poche. Ce mercredi 16 mars 2022, le chroniqueur, qui a récemment été recadré par Cyril Hanouna, a raconté une folle anecdote : celle ou il a oublié son "slip" dans la chambre d'hôtel d'une conquête. Une histoire qui a particulièrement amusé l'animateur de TPMP et toutes les personnes présentes sur le plateau. Lancé, celui qui rêve de devenir acteur a ensuite lâché des astuces pour éviter les "mauvais coups" en boîte.

Matthieu Delormeau ne lâche pas l'affaire avec Cyril Hanouna

"Tout ce qui paraît froid, extérieurement, est très chaud dans un slip ou dans un lit. Et à l'inverse, si en boîte, t'en vois un qui est trop extravagant, laisse tomber ! Ce sera un mauvais coup !" conseille celui qui a fait son retour dans TPMP en début de saison, avant de se reprendre face à son boss : "Je ne dis pas ça pour vous parce que vous êtes très extravagant, c'est l'exception !" s'excuse-t-il, considérant qu'il avait fait une boulette. Il révèle même qu'une histoire avec l'animateur est sur sa liste des choses à faire : "Il me reste des choses à faire. Et sur ma to do list, il y a vous". "Vous envisagez quoi ?" lui demande alors Cyril Hanouna, visiblement très inquiet.

"Ah non mais, pas qu'on vive ensemble ni rien" tente de le rassurer le chroniqueur, avant de déclarer : "juste coucher ensemble une fois". C'est justement bien ce que craignait Baba qui l'a tout de suite refroidi : "Ce ne sera pas possible". "Ce n'est peut-être pas sur votre to do list, c'est sur la mienne !" s'agace Matthieu, faussement vexé, tandis que l'animateur se presse de changer de conversation.