TPMP : une chroniqueuse va voter Marine Le Pen et assume, "J'aimerais bien une maman des Français"

Une chroniqueuse de Cyril Hanouna assume : elle va voter pour Marine Le Pen : "J'aimerais bien une maman des Français"

Ce mercredi 13 avril 2022 sur 8, une chroniqueuse de TPMP a assumé de voter pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, ce dimanche 24 avril 2022. Pour rappel, Marine Le Pen sera face à Emmanuel Macron, le président sortant. Myriam Palomba, directrice du magazine Public, a d'abord appelé à voter contre Emmanuel Macron. Et Delphine Wespiser a carrément révélé son vote en faveur de l'extrême droite.

Cyril Hanouna a alors demandé à Miss France 2012 ce qu'elle pensait de la tribune de sportifs qui ont signé "Tout sauf Marine Le Pen". "Ça me plairait bien d'avoir une présidente, j'aimerais bien une maman des Français, qui rassemble, qui protège, avec une sensibilité de femme" a répondu Delphine Wespiser. "On sait très bien que les hommes parlent beaucoup et ne font pas tout le temps, une femme est une maman qui fait les choses" a-t-elle déclaré.

Delphine Wespiser ajoute : "Les gens ont le droit de voter pour quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron"

La chroniqueuse de TPMP qui est en couple avec Roger a assuré que Marine Le Pen proposait un programme différent de celui de son père, Jean-Marie Le Pen. "Attention, ce n'est pas son père, comme toi, tu n'es pas tes parents. On n'est pas pareil et c'est bien pour ça qu'elle a un peu coupé avec son père parce que lui, c'était lui, elle, c'est quelque chose d'autre" a-t-elle souligné.

"Tu vois quand tu la regardes, quand tu l'écoutes, elle propose quelque chose d'autre, elle a travaillé, elle a une forme de bienveillance" a précisé celle qui joue les personnages de Rouge et Blanche dans Fort Boyard sur France 2, "Aujourd'hui, les gens ont le droit de voter pour quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron qui a fait son temps. Il avait 5 ans pour nous montrer ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, à la sortie, le bilan, c'est que plus de 60% des Français ne veulent pas reconduire et pourtant les gens n'osent pas car il y a des gens comme toi qui disent 'surtout pas l'extrême-droite'. C'est pas le Front national, c'est le Rassemblement national, elle a bien changé parce que tout le monde peut évoluer".

Un gros débat est alors lancé dans TPMP : "Tu ne peux pas dire à des gens que Marine Le Pen, c'est la mère de la France"

Après la grosse bagarre en coulisses de TPMP, c'est le futur vote de Delphine Wespiser pour Marine Le Pen qui a créé un gros débat sur le plateau du talk-show. L'humoriste Yassine Belattar était choqué par les paroles de l'ancienne reine de beauté : "Tu as été Miss France. Est-ce que tu aurais accepté l'idée que la Miss France représente une partie des Français et tourne le dos aux autres ? Je pense que tu dois comprendre que nous sommes un pays qui n'est pas en accord".

"Je te le dis amicalement parce qu'on se connaît. Tu ne peux pas dire à des gens que Marine Le Pen, c'est la mère de la France" a-t-il ajouté. Et elle lui a rétorqué : "Tu ne peux pas dire que Marine Le Pen, c'est le diable".