TPMP : une vraie bagarre entre chroniqueurs en coulisses ? Cyril Hanouna ne rit pas : "Je ne veux plus voir ça"

La semaine dernière, Cyril Hanouna a reçu Dylan Thiry et Benjamin Samat dans TPMP pour débriefer leur combat de boxe. Mais l'animateur ne s'attendait pas à ce que la prochaine bagarre se passe dans les coulisses de son émission !

En effet, ce vendredi 8 avril 2022, le fantasme de Matthieu Delormeau a montré des images étonnantes, sur lesquelles ont voit Guillaume Genton se battre avec Benjamin Castaldi. Si au début, la bataille est un amusement, on observe que les coups deviennent de plus en plus violents ! L'ancien animateur de Secret Story est d'ailleurs apparu sur le plateau avec la manche de sa veste entièrement déchirée et le producteur avec des griffures.

Une vraie tension derrière le jeu ?

Si les chroniqueurs de TPMP se clashent régulièrement verbalement, comme Matthieu Delormeau et Gilles Verdez récemment, c'est la première fois que deux d'entre eux en viennent aux mains. Si on se doute bien que cette bagarre était de l'amusement, Cyril Hanouna a tout de même tenu à faire passer un message. "Je ne veux pas de violence dans cette émission. C'était de la violence amicale. C'était un jeu, mais je le redis : jeux de mains, jeux de vilains. Donc je ne veux plus de ça dans les couloirs. (...) Je n'ai pas aimé ça. Parce que même quand on s'amuse comme ça, il y a toujours une petite tension".

Après cette petite remontrance, l'animateur s'en est amusé et a même expliqué à Guillaume Genton comment s'y prendre pour maitriser Benjamin Castaldi. Il a ensuite demandé aux deux apprentis boxeurs de faire la paix et de se faire un bisou. Les deux se sont exécutés et tout est bien qui finit bien.