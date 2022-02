TPMP : Guillaume Genton avoue dépenser 20 000 euros par mois, il assume et répond aux insultes

On le sait, Cyril Hanouna et sa bande ne cachent rien aux téléspectateurs et parfois leurs déclarations peuvent attirer les foudres du public. Ce mercredi 16 février 2022, l'animateur, qui a récemment révélé le salaire des chroniqueurs de TPMP, les a invités à déclarer combien ils dépensaient par mois. Guillaume Genton a alors révélé qu'il dépensait "plusieurs dizaines de milliers" d'euros. Le jeune homme fait toujours preuve de beaucoup d'honnêteté lorsqu'il est interrogé. Il a d'ailleurs déjà avoué avoir participé à des fêtes clandestines. Mais, cette nouvelle déclaration a eu l'effet d'une bombe sur la toile et celui qui est aussi producteur a reçu de nombreuses critiques et insultes. Ce jeudi 17 février, il s'est justifié et a poussé un coup de gueule.

"Faut arrêter de prendre les gens pour des c*ns !"

"Chapeau, il a été honnête" l'a tout d'abord défendu Valérie Benaïm, accompagnée de Cyril Hanouna : "On est honnête, on dit les choses, et après on s'en prend plein la gueule derrière. C'est horrible et ça m'énerve". Après avoir reçu le soutien de la plupart de ses camarades de TPMP, le chroniqueur a pris la parole. "Alors déjà, je ne me serais jamais permis de dire ça spontanément si on ne m'avait pas posé la question, parce que je trouve ça vulgaire et je déteste m'afficher. Je ne mets rien sur les réseaux sociaux et je comprends que ça puisse choquer" commence Guillaume Genton, avant d'ajouter : "Vous m'avez posé une question, j'ai répondu, j'ai dit la vérité. Je suis producteur, j'ai plusieurs sociétés, je ne travaille pas qu'en télévision... Donc, oui, je gagne très bien ma vie. J'ai dit effectivement que je dépensais plusieurs dizaines de milliers d'euros, je comprends que ça puisse choquer. Mais moi j'en ai marre de tous ces faux-cul qui travaillent à la télé et ont des boîtes qui disent aux gens qu'ils gagnent 4000 euros par mois, alors qu'ils gagnent 100 000, 200 000, 300 000... Faut arrêter de prendre les gens pour des cons !" Le message est passé...

"Je suis honnête"

Celui qui a matché sur la nouvelle chroniqueuse de TPMP Laure-Alice Bouvier révèle aussi que les critiques et les insultes l'ont peiné : "Il y a plein de gens qui disent 'c'est un rentier, c'est un héritier'... Mais, moi, mes parents ont un métier normal. J'ai commencé à travailler à 17 ans". "Je me lève le matin pour travailler c'est tout, je n'en ai pas honte. Encore une fois, jamais je ne m'afficherai et je trouve ça extrêmement vulgaire de dire combien on gagne, mais si on me pose la question, je suis honnête, je réponds et je dis la vérité, c'est tout" conclut-il.