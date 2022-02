TPMP : la nouvelle chroniqueuse Laure-Alice Bouvier fait déjà tourner les têtes

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans TPMP. Alors qu'elle était absente depuis de quelques temps, Isabelle Morini-Bosc a fait son grand retour ce mercredi 9 février 2022. Mais ce n'est pas la seule surprise à laquelle ont assisté les téléspectateurs. Cyril Hanouna a engagé une petite nouvelle autour de la table des chroniqueurs : Laure-Alice Bouvier.

Docteur en droit et avocate au Barreau de Paris, elle est également conférencière. Elle était déjà apparue dans TPMP en tant qu'intervenante de certains débats, notamment lors de la venue de Sarah Fraisou. Loin d'être une inconnue du grand public, elle compte près de 150 000 abonnés sur son compte Instagram et intervient régulièrement dans l'émission de Jean-Marc Morandini, Crimes et faits divers, sur NRJ12. Véritable couteau suisse, elle a aussi une chaine Youtube sur laquelle elle publie des vidéos pour aider à trouver des solutions à des problèmes juridiques du quotidien.

Les chroniqueurs sous le charme