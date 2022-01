April Benayoum chroniqueuse dans TPMP : "arnaque", "vide abyssal", la Miss victime d'insultes et critiques

April Benayoum nouvelle chroniqueuse de TPMP

Révélée aux yeux du grand public en décembre 2020 lors de l'élection Miss France 2021 remportée par Amandine Petit, April Benayoum - qui avait été élue 1ère Dauphine, a fait son grand retour sur nos écrans cette semaine. En effet, c'est ce mercredi 26 janvier 2022 que la jeune influenceuse de 22 ans a fait ses débuts en tant que chroniqueuse dans Touche pas à mon poste (C8).

Un nouveau rôle très important pour la future représentante de la France à l'élection Miss Monde 2022 qui sera organisée en mars prochain qui, comme elle le révélait sur le plateau de Cyril Hanouna, a toujours été une très grande fan du programme, "Je suis très contente d'être ici. Je connais tout le monde ici, je regarde l'émission".

La jeune Miss victime d'insultes et critiques

Malheureusement, si April Benayoum a donc réalisé l'un de ses rêves en intégrant la bande de chroniqueurs - elle sera également au casting de TPMP People ce samedi 29 janvier 2022, celui-ci a été quelque peu gâché par une partie du public. En cause ? Comme on peut le découvrir sur Twitter, de nombreux Internautes n'ont pas hésité à critiquer ses différentes performances et à faire preuve de méchanceté gratuite à son égard.

"April Benayoum, ça restera quand même LA grosse arnaque de la semaine. Zéro répartie, elle veut pas danser, aucun avis intéressant", peut-on ainsi lire sur les réseaux sociaux, tout comme, "Pardon, mais c'est quoi le plus produit de April Benayoum dans l'émission, à part qu'elle est hyper méga belle gosse ?" et "April Benayoum n'a aucun punch ! Dommage de gâcher une place de chroniqueur". Mais ce n'est pas tout, certains internautes y sont même allés encore plus fort en déclarant : "April Benayoum sera surement une chroniqueuse éphémère car vraiment c'est le vide abyssal" ou bien "La première dauphine a un petit pois dans le cerveau. Incapable de s'exprimer sans faire une faute d orthographe".

Des propos particulièrement violents et injustes - il est normal qu'elle cherche ses marques les premiers jours, qui ne devraient pas rappeler de bons souvenirs à la nouvelle chroniqueuse. On s'en souvient, à l'occasion de l'élection Miss France 2021, April Benayoum avait déjà été la cible d'un harcèlement en ligne avec notamment de nombreuses insultes racistes à son encontre.