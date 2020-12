Miss France 2021 : Amandine Petit, Miss Normandie, était à égalité avec Miss Provence

Amandine Petit est Miss France 2021

C'est Amandine Petit, Miss Normandie, qui a été élue Miss France 2021 ce samedi 19 décembre au Puy-du-Fou et qui succède donc à Clémence Botino. Mais son élection s'est jouée à un fil : comme on peut le découvrir avec les détails des votes du public et du jury, la candidate était en réalité à égalité avec April Benayoum, Miss Provence, lors de la phase finale. Alors pourquoi a-t-elle remporté la couronne ?

Miss France 2021 : les détails des votes

Comme l'an dernier avec Clémence Botino, Amandine Petit n'était pas la préférée du jury. Elle était d'abord classée 4e sur 15 puis 4e sur 5 avec la première place pour Miss Côte d'Azur suivie de Miss Provence et Miss Bourgogne. Egalité entre deux Miss lors de la finale Cependant, Miss Normandie a pu compter sur le soutien du public puisqu'elle est arrivée numéro 1 des votes des téléspectateurs suivie de Miss Alsace et Miss Provence. Au final, Amandine Petit et April Benayoum, Miss Provence, ont toutes les deux récolté 7 points. Alors pourquoi est-ce Amandine Petit qui a décroché la couronne ? Comme l'indique le règlement, si deux candidates sont à égalité, c'est le classement du public qui est prioritaire. Voilà pourquoi Amandine Petit a été élue Miss France 2021.

Miss France 2021 : les détails des votes