Vaimalama Chaves, Malika Ménard, Marine Lorphelin... que deviennent les anciennes Miss France ?

Marine Lorphelin (Miss France 2013) est la Miss frenchy la plus titrée de l'Histoire des Miss. Elle a été 1ère dauphine Miss Monde 2013, Miss World Europe, 1ère dauphine de Miss Beach Fashion, 2ème dauphine de Miss Top Model, 5ème dauphine de Miss Beauty with a Purpose et se trouvait dans le Top 20 de Miss Sports and Fitness. Depuis, elle est devenue ambassadrice Garnier et a continué ses études de médecine (Marine Lorphelin est désormais en internat en médecine générale). Elle a aussi créé son blog de santé et bien-être L'effervescence de Marine. La reine de beauté a animé Les Extra-ordinaires au côté de Christophe Dechavanne sur TF1 et était candidate dans L'aventure Robinson avec Vincent Lagaf sur la même chaîne. Mais surtout, Marine Lorphelin a poursuivi ses études de médecine et a lutté contre le coronavirus. En 2020, sa soeur Lou-Anne est en lice pour remporter la couronne de Miss France 2021. Côté coeur aussi tout se passe bien : elle est fiancée à son chéri Christophe.

