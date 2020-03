Marine Lorphelin lutte contre le coronavirus à l'hôpital : "on fait face à tellement plus de décès"

L'ex-Miss France face au coronavirus

Il y a bien une vie après Miss France et Marine Lorphelin passe la sienne à aider les autres. Interne en médecine dans un hôpital en région parisienne, la jeune femme est en effet en première ligne face à cette crise sanitaire de Covid-19 qui frappe actuellement la France.

A l'occasion d'un live organisé par Sylvie Tellier sur son compte Instagram, Marine Lorphelin a révélé - dans des propos repris par Purepeople, en quoi consistait son travail du moment : "Je suis dans un service qui traite les maladies infectieuses, on s'est transformés en service Covid. On reçoit plein de patients qui sont infectés par le virus, qui ont des infections pulmonaires."

"On fait face à plus de décès que d'habitude"

Or, comme c'est malheureusement le cas un peu partout dans le monde, si ses équipes font tout pour aider les patients à s'en sortir, la maladie est souvent plus forte que leurs soins, "il y en a pas mal qui ne s'améliorent pas." De fait, la Miss France 2013 le confesse, il lui arrive de passer des journées très compliquées.

"A la base, on n'a pas du tout de structure psychologique dans notre hôpital" a-t-elle notamment rappelé. Elle et ses collègues font donc désormais face à une situation à la fois inédite, violente et douloureuse, "La situation est tellement particulière, on fait face à tellement plus de décès que d'habitude... Annoncer des mauvaises nouvelles aux gens, ce n'est pas forcément une chose avec laquelle je suis à l'aise".

Vous l'avez compris, si vous souhaitez aider Marine Lorphelin, vous n'avez qu'une seule chose à faire : rester chez vous.