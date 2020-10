Marine Lorphelin : sa soeur Lou-Anne élue Miss Bourgogne 2020, elle la défend face aux critiques

Sauf que voilà, si une majorité de ses abonnés ont félicité Lou-Anne Lorphelin pour sa belle victoire, beaucoup d'internautes l'ont aussi accusée d'avoir été favorisée par sa soeur. En lisant tous les commentaires comme quoi sa cadette aurait été pistonnée, la reine de beauté qui a pris sa défense. Dans sa story Instagram, celle qui s'est fiancée en janvier 2020 a déclaré : "Je voulais juste dire deux mots sur les réactions disproportionnées que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux envers Lou-Anne".

Marine Lorphelin réagit

Face aux critiques sur sa soeur, Marine Lorphelin a souligné : "Qu'on l'aime ou pas, ce n'est pas le problème, on a tous des goûts différents et on soutient qui on veut ! Mais elle s'est battue depuis le début de l'aventure, elle était rayonnante hier soir, elle a tout donné, a très bien parlé donc ceux qui disent qu'elle ne méritait pas sont injustes et non objectifs".

"Sachez que je continuerai de la soutenir pour la suite de son aventure parce qu'elle est ma soeur, mon sang, et c'est ce qu'on fait pour sa famille" a-t-elle ajouté, très en colère, "En tout cas, moi, j'ai été élevée dans une famille aimante où on se soutient. Point final".