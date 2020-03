Marine Lorphelin : sa soeur Lou-Anne se lance elle aussi dans le concours Miss France

Marine Lorphelin (Miss France 2013) : sa petite soeur Lou-Anne Lorphelin élue Miss Saône-et-Loire, elle va peut-être aussi participer au concours Miss France

Lou-Anne Lorphelin suit les traces de sa grande soeur Marine Lorphelin. Elle a été élue Miss Saône-et-Loire et pourrait donc bien participer à Miss France 2021 (et remporter la couronne) si elle ensuite élue Miss Bourgogne. Il y a 8 ans, c'est son aînée qui avait réussi à décrocher l'écharpe de Miss France 2013. Celle qui est devenue médecin et influenceuse s'est dit "très fière" de sa cadette.

lou anne lorphelin elle est tellement belle ce titre de miss sane et loire 2020 elle le mrite amplement j'espre qu'elle suivra le beau parcours de sa soeur @MarineLorphelin en devenant miss bourgogne le 3 octobre prochain pic.twitter.com/1ZLabwIRTH — solene (@heartroxara) March 8, 2020

Marine Lorphelin, qui s'est fiancée avec son compagnon de longue date, a toujours été proche de sa petite soeur et de sa famille en général. L'ex Miss France devenue future médecin généraliste a souvent posté des photos d'elle avec Lou-Anne. La reine de beauté avait notamment posé avec sa soeur à Roland Garros en mai 2019 ou encore au Par Coeur Gala, gala de charité organisé par Tony Parker, en octobre 2019.

Marine Lorphelin (Miss France 2013) : sa petite soeur Lou-Anne Lorphelin élue Miss Saône-et-Loire, elle va peut-être aussi participer au concours Miss France

Marine Lorphelin (Miss France 2013) : sa petite soeur Lou-Anne Lorphelin élue Miss Saône-et-Loire, elle va peut-être aussi participer au concours Miss France

"Trop fière et heureuse pour toi ma soeur" Lou-Anne Lorphelin a avoué à Mâcon Infos : "C'est vraiment la première année que j'ai l'occasion de le faire, mes études ne me le permettaient pas avant. J'ai pris la décision seule et, pour la petite anecdote, ma famille et ma soeur n'ont appris ma candidature que la veille du casting ! Même si Marine savait que j'y réfléchissais depuis quelques jours". Mais pour elle, devenir Miss France n'est pas "un rêve de petite fille". "J'ai appris à connaître ce milieu avec ma soeur, j'ai rencontré des miss, discuté avec elles, mais je n'ai jamais eu l'objectif d'être miss" a-t-elle avoué, précisant avoir toujours dit vouloir "faire ses études et puis c'est tout". Très contente pour sa petite soeur, Marine Lorphelin a réagi avec joie au lendemain de son élection. Dans sa story Instagram, elle a posté "Trop fière et heureuse pour toi ma soeur" comme l'a remarqué Le Journal de Saône et Loire.

Marine Lorphelin (Miss France 2013) "trop fière" que sa petite soeur Lou-Anne Lorphelin soit élue Miss Saône-et-Loire