Vaimalama Chaves en couple : elle dévoile enfin le visage de son petit ami sur Instagram

Désolé de vous enlever tout l'espoir qu'il pouvait vous rester mais non, Vaimalama Chaves n'est plus un coeur à prendre. Très mystérieuse au sujet de sa vie privée, Miss France 2019 confirmait en avril dernier être amoureuse depuis déjà plusieurs mois. En juin dernier, elle présentait son chéri sur les réseaux sociaux... enfin sa silhouette. Mais si elle tenait jusque là à préserver son identité, celle qui a laissé son règne à Clémence Botino vient enfin de dévoiler le visage de celui qui fait battre son coeur dans une photo partagée sur Instagram ce mardi 1er septembre 2020.

Vaimalama Chaves dévoile le visage et l'identité de son petit ami

Visiblement très heureuse et très amoureuse, la Tahitienne écrit : "Un voyage vient de se terminer, un autre s'apprête à commencer. Nous n'étions peut être pas destinés, mais sois sûr que je te rendrai cinglé ! #Live #Love #Laugh". Le voile est donc enfin levé : son chéri n'est autre que Nicolas Fleury, un sportif de haut niveau spécialisé en vélo. Celui-ci a d'ailleurs lui aussi fait une belle déclaration à sa belle : "Retour en métropole ! Après avoir passé 2 mois à sillonner la Polynésie Française accompagné de ma guide et amoureuse de choc, nous voici rentrés à la maison. Merci à la Polynésie et à ses habitants pour l'accueil incroyable, les paysages à couper le souffle et les 4kg que j'ai ramené avec moi. Immense bisou à la fille qui essaye de m'enlever mon short de bain sur la dernière photo sans qui rien de tout ça n'aurait été possible".

De nombreux internautes ont exprimé leur joie face à ce couple goal, à l'instar de plusieurs anciennes Miss France dont Malika Menard, Iris Mittenaere, Camille Cerf, et Flora Coquerel.