Clémence Botino (Miss France 2020) en couple ou célibataire ? Sa réponse sans détour

Clémence Botino (Miss France 2020) a avoué être en couple

Ce samedi 14 décembre 2019 depuis le Dôme de Marseille, en direct sur TF1, Clémence Botino a été élue Miss France 2020. Ce que les internautes se demandent beaucoup depuis son sacre, c'est si la reine de beauté est en couple ou célibataire. Lorsqu'elle était Miss Guadeloupe 2019, la belle avait donné la réponse à Paris Match. Le média lui avait demandé si elle était un coeur à prendre, ce à quoi la gagnante du concours avait répondu : "Non, mais je suis prête à prendre celui des Français". Miss France 2020 est donc en couple, elle n'est pas célibataire.

Lors des questions des internautes posées au cours de l'élection, Clémence Botino avait encore une fois évoqué sa vie privée. Celle qui avait obtenu la meilleure note au test de culture générale avait déclaré au micro tendu par Jean-Pierre Foucault : "Je considère (...) que notre vie privée nous appartient, d'où le terme 'privé'. Nous sommes dans une ère où nous devons apprendre à vivre avec les réseaux sociaux mais aussi apprendre à les utiliser avec délicatesse, sans trop abuser. Justement, lorsque je suis devenue Miss Guadeloupe, j'ai accepté de partager une partie de ma vie, ma vie de Miss mais je garde ma vie personnelle, ma famille, mes proches, pour moi".

Ses parents ont un autre avis

Si Clémence Botino avait ainsi révélé être en couple, ses parents pensent en revanche qu'elle va devoir mettre sa relation amoureuse entre parenthèses pendant son règne de Miss France 2020. Son père Olivier a ainsi confié à Gala : "Pendant un an, notre fille va avoir des obligations, va être médiatisée. Ça me paraît donc réaliste qu'elle soit célibataire, elle aura assez de choses à faire comme ça". Une idée partagée par sa mère Katia. "Je ne vois pas non plus comment elle pourrait en plus gérer en plus une relation sentimentale" a-t-elle avoué.