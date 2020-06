Vaimalama Chaves (Miss France 2019) en couple, elle "dévoile" une photo son petit ami

Mauvaise nouvelle pour tous ceux/toutes celles qui sont tombé(e)s amoureux(ses) de Vaimalama Chaves (et il y en a beaucoup) : la Miss France 2019 n'est plus un coeur à prendre. Si, pendant son règne, l'ex Miss Tahiti se montrait très mystérieuse quant à sa vie privée et répondait avec humour qu'elle était "mariée avec tous les Français", elle a enfin levé le voile et confirmé auprès d'un internaute ne pas être célibataire en avril dernier.

Vaimalama Chaves en couple

A la question de savoir si elle était en couple, celle qui a succédé à Maëva Coucke répondait : "Et si je vous disais que oui !", sans pour autant en dire davantage. Et pour cause, elle refusait d'afficher son petit ami pour "protéger sa vie privée" : "C'était mon choix à moi d'être Miss France et je l'assume totalement. Eux ne l'ont pas choisi. S'ils n'ont pas envie de parler, je n'en parlerai pas non plus". Mais maintenant que son règne est fini et que Clémence Botino a pris sa place, elle se laisse aller à plus de confidences et, pour la première fois, elle a dévoilé le visage de son petit ami sur Instagram... enfin quasiment.

Miss France 2019 dévoile une photo avec son petit ami

Ce mercredi 24 juin 2020, elle a en effet partagé une photo d'eux deux dans la capitale française, à Montmartre plus précisément, en train de s'embrasser avec des masques. Etant à contre jour, on ne réussit à voit que leurs formes : "Masqués pour tester l'efficacité, deux éléments de la photo ont été changés : la dame qui était entre nous a été enlevée et ... ? Devinez devinez !", a-t-elle écrit en légende, avec les hashtag #GoodVaibes #Montmartre #Paris #Live #Laugh #Love #MaskLover #MaskSinger #AuBalMasqué #VraiSaint #FauxSeins. Ce n'est pas la première photo d'eux : en mai dernier déjà, Vaimalama Chaves dévoilait une photo de leurs silhouettes.