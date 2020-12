Alicia Aylies en couple avec Kylian Mbappé ? "Il faudrait que le monde entier passe à autre chose"

Alicia Aylies est-elle en couple avec Kylian Mbappé ? C'est la question que continuent de se poser certaines personnes deux ans après l'apparition de la rumeur lors de la Coupe du monde 2018. Une rumeur que le footballeur a pourtant démenti à cette époque : "Le mensonge est un vilain défaut", avait-il posté en story sur Instagram. Aujourd'hui, Miss France 2017 a accepté de revenir sur cette histoire dans le documentaire La vraie vie des Miss, diffusé sur C8 ce vendredi 11 décembre 2020 à 21h15.

"Il n'y a pas de relation", Alicia Aylies revient sur son supposé couple avec Kylian Mbappé

Télé Loisirs a dévoilé un extrait exclu dans lequel Alicia Aylies réagit de nouveau à son supposé couple avec Kylian Mbappé : "Je suis obligée de rire. Je crois que cette question, concernant cette fameuse personne, je l'ai eu un milliard de fois. Ce n'est pas mon présent actuel et ce ne sera pas mon futur. Ce serait bien que le monde entier passe à autre chose", explique-t-elle avant de balancer cash : "Il n'y a pas de relation."

La reine de beauté avoue ensuite avoir assez mal vécu le buzz autour de cette rumeur : "Cela n'a pas été une super bonne période pour moi dans ma vie... Cela a pris une ampleur de malade. Mais encore aujourd'hui je reçois des messages pensant que lui et moi nous sommes en couple. Je pense que si on était en couple, on se serait déjà affichés au bout de deux ans." Voilà qui a le mérite d'être clair !