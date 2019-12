Laury Thilleman mariée à Juan Arbelaez, l'ancienne Miss France partage des photos et vidéos

C'est sur un plateau de télé qu'ils se sont rencontrés, en 2015. Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont eu un "très violent" coup de foudre en se voyant. Depuis, l'ancienne Miss France 2011 et le chef cuisinier colombien Juan Arbelaez (que l'on a pu voir dans la saison 3 Top Chef) vivent le grand amour et ne le cachent pas. Ils ont fondé ensemble le restaurant Vida (49 rue de l'échiquier, 75010 Paris). "On s'est rencontrés sur un plateau et on s'est très vite rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. On avait l'impression qu'on nous avait mis une petite coupelle, comme si on était dans une bulle !", racontait le chef cuisinier.

Laury Thilleman et Juan Arbelaez se sont mariés

Après 4 ans de relation, les deux amoureux se sont mariés ce samedi 21 décembre 2019 dans la petite ville de Ploumoguer, en Bretagne, d'où elle est originaire, entourés de leurs familles et amis, dont l'ex-Miss France Flora Coquerel. Des paillettes encore plein les yeux, Laury Thilleman a partagé des photos et vidéos de leur mariage sur Instagram. Celle qui a lancé sa marque de vêtement eco-friendly baptisée Parisienne et alors portait pour l'occasion une magnifique robe cerceau blanche courte, à manches trois-quart et col claudine, signée Delphine Manivet. Elle rayonne de bonheur !